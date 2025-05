Kurioser Zwischenfall bei Altmaier-Sieg

Der 26 Jahre alte Kempener setzte sich an einem heißen Pariser Freitagnachmittag nach 2:48 Stunden 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 gegen den Serben Hamad Medjedovic durch und stellte sein bestes Grand-Slam-Ergebnis ein.

Altmaier, der in der ersten Runde überraschend den Weltranglistenvierten Taylor Fritz ausgeschaltet hatte, begann bei drückenden Temperaturen um 30 Grad auf Platz 14 am Rande der Anlage am Bois de Boulogne stark und führte im ersten Satz 4:2.