French Open: Sinner schickt Fanliebling in Rente

Emotionale Ehrung für Gasquet

Gasquet, der 2009 selbst eine kurze Sperre wegen eines Kokainvergehens verbüßen musste, gewann in seiner Karriere 16 ATP-Turniere und erreichte in der Weltrangliste Platz sieben. Seine besten Major-Resultate waren Halbfinals in Wimbledon und bei den US Open.