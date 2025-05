Tennis, French Open heute: Zverev - Cobolli live im Free-TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev will bei den French Open endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren. Die nächste Herausforderung hat es jedoch in sich. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Drittrundenmatch des Deutschen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Alexander Zverev will bei den French Open endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren. Die nächste Herausforderung hat es jedoch in sich. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Drittrundenmatch des Deutschen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

So können Sie Zverev - de Jong bei den French Open heute live verfolgen:

French Open: Bestätigt Cobolli seine bestechende Form?

Cobolli gewann überraschend das Vorbereitungsturnier am Hamburger Rothenbaum und holte seinen zweiten ATP-Titel. Der Italiener befindet sich also in bestechender Form und hatte in Runde eins mit dem ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic keine Probleme. Auch das italienische Duell mit Matteo Arnaldi entschied Cobolli souverän für sich. Cobolli und Zverev treffen zum ersten Mal aufeinander.