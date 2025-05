Tennis, French Open heute: Zverev - de Jong live im Free-TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev will am Donnerstag den nächsten Schritt bei den French Open gehen. Gegner des gebürtigen Hamburgers ist ein Niederländer. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Auftaktmatch des Deutschen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Alexander Zverev will am Donnerstag den nächsten Schritt bei den French Open gehen. Gegner des gebürtigen Hamburgers ist ein Niederländer. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Auftaktmatch des Deutschen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Gegner in Runde zwei am Donnerstag ist der Niederländer Jesper de Jong, der in Runde eins den Italiener Francesco Passaro mit 3:2 in Sätzen bezwungen hatte.