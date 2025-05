Trainer-Knall nach French-Open-Sensation

Stefanos Tsitsipas holt sich nach seinem French-Open-Aus einen prominenten Coach an die Seite. Der erste gemeinsame Auftritt wird in Deutschland sein.

Stefanos Tsitsipas holt sich nach seinem French-Open-Aus einen prominenten Coach an die Seite. Der erste gemeinsame Auftritt wird in Deutschland sein.

Auf das bittere Aus in Roland Garros folgt ein Neuanfang: Stefanos Tsitsipas wird ab der kommenden Woche von Novak Djokovics früherem Coach Goran Ivanisevic trainiert!

Am Donnerstagabend gab der Grieche auf Instagram über seine Agentur Iconico Talent bekannt, dass der Wimbledon-Sieger von 2001 sein neuer Cheftrainer wird.

Führt Ivanisevic Tsitsipas zu seinem ersten Grand-Slam-Titel?

Die Partnerschaft findet zunächst auf Probe statt, für die aber keine zeitliche Frist gesetzt ist. Das erste Turnier unter Ivanisevic als Trainer wird Tsitsipas in Halle/Westfalen (16. - 22. Juni) bestreiten. Das Rasenturnier dient zur Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon.

Tsitsipas erhofft sich von der Zusammenarbeit wieder zurück in die Spur zu finden. Zuletzt lief für den zweifachen Grand-Slam-Finalisten überhaupt nichts zusammen.

Bei den French Open schied er in der zweiten Runde völlig überraschend gegen Matteo Gigante aus, die Nummer 167 Welt. Ab Montag rutscht Tsitsipas erstmals seit dem 6. August 2018 in der ATP-Weltrangliste aus den Top 20. Die jahrelang vergeblich gehegte Hoffnung auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph wirkt derzeit ferner denn je - in der Person von Ivanisevic bündeln sich nun logischerweise viele Hoffnungen, dass er die Wege und Mittel findet, Tsitsipas vom Makel des Unvollendeten zu befreien.