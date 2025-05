Trotz Fuß-Schreck: Djokovic feiert Jubiläum

Novak Djokovic kämpft sich zum 20. Mal in Folge in die dritte Runde der French Open. Eine Verletzung des Serben bereitet jedoch Sorgen.

Jubiläum unter Schmerzen: Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat zum sage und schreibe 20. Mal in Folge die dritte Runde der French Open erreicht. Der Serbe setzte sich am Donnerstagabend gegen den Franzosen Corentin Moutet 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) durch und hielt damit Kurs auf ein mögliches Viertelfinale gegen Alexander Zverev.

Allerdings sorgte Djokovic im dritten Satz für bange Momente. Beim Stand von 2:2 verletzte er sich am linken Fuß, ließ sich nach dem 2:3 lange behandeln und kassierte dann merklich gehandicapt das Break zum 2:4. Doch der „Djoker“ biss sich durch, kämpfte sich durchaus leidend in den Tiebreak und verwandelte nach 3:04 Stunden seinen ersten Matchball.

Zum achten Mal in Folge ohne Satzverlust

Djokovic ist zum 21. Mal in Serie beim Sandplatzklassiker am Start. Nur bei seiner Premiere 2005 war er in der zweiten Runde gescheitert, als er gegen den Argentinier Guillermo Coria aufgab. In den 19 folgenden Jahren gewann Djokovic das Turnier dreimal, verlor viermal im Finale, fünfmal im Halbfinale, sechsmal im Viertelfinale (inklusive Rückzug 2024) und nur einmal in der dritten Runde.