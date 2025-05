Zverev: „Wir bekommen viel Hass ab“

Zverev weiß: „Heutzutage ist Social Media wichtiger als alles andere.“ Doch er kennt auch die Schattenseiten von Instagram und Co. Davon berichtete Zverev vor Beginn der French Open in Paris .

Zverev klagt über „extreme Beschimpfungen“

Als Beispiel führte Zverev seine Niederlage bei seinem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum am Mittwoch an. Bereits im Achtelfinale war er ausgeschieden, geschwächt von einem Mageninfekt.

Zverev bestreitet seine Erstrundenpartie in Roland Garros gegen den US-Teenager Learner Tien am Dienstag. Trotz seiner holprigen Vorbereitung mit einigen Niederlagen und der Krankheit in Hamburg glaubt er fest an die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in Paris im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz knapp in fünf Sätzen verloren.