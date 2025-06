Das Ende? Djokovic-Geste nach Aus bei French Open heizt Spekulationen an

Novak Djokovic verliert im Halbfinale von Paris das Gigantenduell mit Jannik Sinner. Was dann folgt, heizt die Spekulationen an.

Das alternde Tennis-Idol Novak Djokovic hat im Halbfinale der French Open in Jannik Sinner seinen Meister gefunden, der Traum vom 25. Grand-Slam-Triumph erfüllte sich nicht. Es war womöglich der letzte Anlauf, den der 38 Jahre alte Serbe in Paris gewagt hat. Die Art und Weise, wie er sich vom Court Philippe Chatrier verabschiedete, heizte jedenfalls umgehend Spekulationen in diese Richtung an.