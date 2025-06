Djokovic über Pariser Krawalle: "Irgendwie außer Kontrolle"

"Als wir nach Mitternacht zu unserem Hotel zurückfahren wollten, hat man uns geraten, doch lieber in Stadionnähe einen Platz zum Schlafen zu suchen", berichtete der 38-Jährige nach seinem lockeren Dreisatzsieg über Cameron Norrie am Montag: "Auf den Straßen rund um unser Hotel am Arc de Triomphe gab es brennende Autos und Tränengas und so ein Zeug, es war wirklich gefährlich."