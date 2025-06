Wimbledon: Djokovic scherzt bei Pressekonferenz

Novak Djokovic platzt in die Pressekonferenz von Aryna Sabalenka - und lässt eine Rückkehr nach Wimbledon im kommenden Jahr offen.

Novak Djokovic platzt in die Pressekonferenz von Aryna Sabalenka - und lässt eine Rückkehr nach Wimbledon im kommenden Jahr offen.

Novak Djokovic war zu Scherzen aufgelegt. Frech platzte der Grand-Slam-Rekordchampion am Samstag in Wimbledon in die Pressekonferenz der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und bat sie darum, bitte endlich fertig zu werden.