Ehre in Wimbledon: Murray soll Statue bekommen

Die Organisatoren wollen die Statue für den letzten britischen Sieger in London 2027 enthüllen.

Eine bronzene Statue von Andy Murray auf der Anlage des All England Clubs in London? Das soll schon bald Realität werden. Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon planen, der schottischen Tennis-Ikone diese Ehre 2027 zuteilwerden zu lassen.