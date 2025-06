French Open 2025: Becker wundert sich über Zverev - jetzt wartet Djokovic

Vincent Wuttke 03.06.2025 • 07:43 Uhr In Paris steht das Giganten-Duell zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev an. Boris Becker gibt Zverev einen Rat.

Am Mittwoch steht das Giganten-Duell bei den French Open in Paris an. Alexander Zverev trifft im Viertelfinale auf Novak Djokovic. Im Podcast „Becker Petkovic“ schwor die deutsche Tennis-Legende Boris Becker bereits auf das Duell ein - und machte Zverev gleichzeitig Vorwürfe.

„Wenn du nicht heiß bist gegen Djokovic, dann spielst du am besten gar kein Tennis mehr“, befand der 57-Jährige. Auf dem Weg zu seinem erhofften ersten Grand-Slam-Titel warten auf Zverev nun nur noch die Topstars.

„Die erste Woche, ich nenne es mal das Vorgeplänkel, ist vorbei. Jetzt kommen die entscheidenden Schlachten“, sagt Becker deshalb.

Becker wundert sich über Zverevs Turnierpläne

Vor dem legendären Turnier in Paris hatte Zverev noch seine Form gesucht und war noch in der Woche vor dem Start der French Open in Hamburg früh ausgeschieden. Doch das habe ab dem ersten Spiel in Paris keine Bedeutung mehr, meinte Becker.

„Für jeden anderen sind die Vorbereitungsturniere wichtig, um in Form zu kommen. Sascha braucht das nicht. Deshalb frage ich mich, wieso er so viele spielt“, wunderte sich Becker.

Der Ex-Coach von Djokovic fügte an: „Hamburg, da gibt es die unmöglichsten Gründe, weshalb er gespielt hat. Es hätte auch gefährlich sein können, wenn er da zu lange ist und zu wenig Pause für Paris hat. Er hat Glück im Unglück gehabt, dass er schon Mittwoch ausgeschieden ist.“

Für die nächsten Jahre fordert Becker deshalb ein klares Umdenken im Zverev-Lager und eine radikale Anpassung bei der Planung der Turniere. Die French Open 2025 täglich im LIVETICKER