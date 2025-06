Der Tag, der alles in den Schatten stellte

Vor genau 29 Jahren, am 8. Juni 1996, schrieben Steffi Graf und Arantxa Sánchez Vicario Tennisgeschichte. Das French-Open -Finale zwischen den beiden Tennis-Ikonen ist bis heute das längste Damen-Endspiel in der Geschichte von Roland Garros.

Bereits 1989 beim Sieg der Spanierin und 1995 beim Erfolg Steffi Grafs waren die Kontrahentinnen über drei Sätze gegangen. Doch der 8. Juni 1996 sollte diese Duelle noch einmal in den Schatten stellen. Sage und schreibe drei Stunden und drei Minuten dauerte der atemberaubende Kampf auf dem Pariser Sandplatz. Die French Open 2025 täglich im LIVETICKER

Doch das Finale, das die Tenniswelt in seinen Bann zog, war mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb. Es war ein episches Duell zweier Ausnahmespielerinnen und Rivalinnen , die zu dieser Zeit zu den besten der Welt gehörten.

French Open 1996: Graf triumphiert in epischem Finale

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als das Finale in den entscheidenden dritten Satz ging. Dort lag Graf bereits mit einem Break zurück. Sánchez Vicario war nur einen Punktgewinn vom 5:2 entfernt und schien unaufhaltsam.

Doch die Deutsche bewies unglaublichen Kampfgeist und triumphierte am Ende mit einem hart erkämpften 6:3, 6:7 (4:7) und 10:8. Mit 39 Aufschlagspielen und einem Tiebreak stellten die beiden einen weiteren Damen-Rekord in Paris auf.

„Das hier war noch unglaublicher“

Sánchez Vicario sackte in ihrer gesamten Karriere 29 Titel ein. Bei Olympia feierte Sánchez Vicario ebenfalls Erfolge, holte 1992 in ihrer Heimat Barcelona und 1996 in Atlanta je zweimal Silber und Bronze, im Einzel und Doppel mit Landsmännin Conchita Martinez. 2002 beendete sie ihre Karriere