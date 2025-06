French Open 2025: Djokovic, Sinner und Alcaraz - Wer kommt ins Finale? Live im TV, Stream & Ticker

Am Freitagabend steht bei den French Open ein Blockbuster auf dem Programm. Novak Djokovic und Jannik Sinner duellieren sich ab ca. 19 Uhr um den Einzug ins Major-Finale. Im Vorspiel trifft Titelverteidiger Carlos Alcaraz ab 14.30 Uhr auf Lorenzo Musetti.

Sinner gegen Djokovic ist das Duell des Weltranglistenersten aus Italien gegen den 24-maligen Grand-Slam-Sieger aus Serbien. Sinner ist favorisiert, noch keinen einzigen Satz hat er im Turnierverlauf verloren. Aber auch Djokovic präsentierte sich bei seinem Sieg im Viertelfinale über Alexander Zverev (Hamburg) stark in Form.

So können Sie die French Open heute live sehen:

French Open: Wer kommt ins Finale am Sonntag?

Klarer ist die Rollenverteilung beim Match zwischen Alcaraz und Musetti: Alles andere als ein Sieg des Spaniers, der im Vorjahr Zverev im Finale in fünf Sätzen geschlagen und seinen ersten Titel in Roland Garros geholt hatte, wäre eine Überraschung, auch wenn Musetti auf Sand nicht zu unterschätzen ist.

Das Finale findet dann in der Folge am kommenden Sonntag am Nachmittag statt.