French Open: Gauff zieht makellos ins Viertelfinale ein

Die frühere US-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA ist mit nur wenig Mühe ins Viertelfinale der French Open eingezogen und bleibt im Turnier weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenzweite setzte sich am Montag in Paris gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 6:0, 7:5 durch, Gauff steht damit zum fünften Mal in Folge unter den letzten acht.