French Open: Sabalenka beendet Swiateks Serien

Die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek scheitert im Halbfinale an der Nummer eins der Welt Aryna Sabalenka und verpasst den historischen vierten Triumph in Serie.

„Es fühlt sich gerade unglaublich an, aber der Job ist noch nicht erledigt“, sagte Sabalenka, die ein lange Zeit hoch intensives und erst am Ende sehr einseitiges Match gegen die Polin 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 gewann: „Im dritten Satz war es perfektes Tennis von mir.“

Swiatek hatte 2020 sowie zuletzt dreimal in Serie am Bois de Boulogne triumphiert. Die 24-Jährige hätte als erste Spielerin in der „Open Era“ ihren vierten Titel in Folge holen können. Erstmals nach 26 Einzelsiegen verlor Swiatek wieder ein Match beim Sand-Grand-Slam. Damit bleibt die Rekordmarke von Chris Evert (29) bestehen. Für Swiatek war es im 43. Karriere-Spiel bei den French Open erst die dritte Niederlage.