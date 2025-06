Hanfmann scheitert: Nur drei Deutsche im Wimbledon-Hauptfeld

Der Karlsruher verliert in London in der zweiten Runde der Qualifikation.

Der Karlsruher verliert in London in der zweiten Runde der Qualifikation.

Yannik Hanfmann ist als letzter deutscher Tennisprofi in der zweiten Qualifikationsrunde von Wimbledon gescheitert. Der Karlsruher unterlag am Mittwoch in London dem Kasachen Beibit Schukajew 6:7 (7:9), 3:6 und verpasste damit den Einzug in die dritte und letzte Runde.