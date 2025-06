Höchststrafe nach 44 Minuten! Tennis-Star in Wimbledon deklassiert

Yulia Putintseva kassiert in Wimbledon die Höchststrafe. Ihr Erstrundenmatch gegen Amanda Anisimova ist in Windeseile wieder vorbei.

Ein Tag zum Vergessen: Yulia Putintseva ist in der ersten Runde von Wimbledon mit 0:6, 0:6 krachend an Amanda Anisimova gescheitert. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Das Match von Putintseva, aktuell die Nummer 33 der WTA-Weltrangliste , gegen die an Position 13 gesetzte Anisimova dauerte gerade einmal 44 Minuten.

Im Vorjahr hatte Putintseva noch die vierte Runde erreicht und ihr bestes Karriere-Ergebnis in Wimbledon erzielt. Dieses Jahr war bereits in Runde 1 Schluss, und zwar ohne ein Spiel zu gewinnen!

Debakel sorgt für Tränen

Beim Stand von 0:6, 0:5 brach Putintseva in Tränen aus und weinte in ihr Handtuch, als sie das Debakel kommen sah.

Anisimova hingegen war vergangenes Jahr noch in der Qualifikation gescheitert. Die Amerikanerin präsentiert sich jedoch in aufsteigender Form, konnte bei den French Open das Achtelfinale erreichen, ehe sie an der späteren Finalistin und Weltranglistenersten Aryna Sabalenka scheiterte.