Kohlmann über DTB-Aufgebot in Wimbledon: "Nicht der Anspruch"

Beim am Montag beginnenden Rassen-Klassiker im Südwesten Londons stehen in Topstar Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier nur drei deutsche Profis im 128er-Feld, so gering war die Anzahl in Wimbledon zuletzt 1983. Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer scheiterten in der Qualifikation. "Das ist nicht der Anspruch, den wir in Deutschland haben", betonte Kohlmann. Tennis sei eine "Weltsportart", Spieler aus viel mehr Ländern seien mittlerweile bei den großen Turnieren vertreten.