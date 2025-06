Nach Kraftakt: Lys in Wimbledon in Runde zwei

Eva Lys steht in Wimbledon erstmals direkt im Hauptfeld - und überzeugt zum Auftakt.

Eva Lys hat erstmals die 2. Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Die 23 Jahre alte Hamburgerin besiegte in der Mittagshitze von London die Chinesin Yuan Yue nach einem Kraftakt 6:4, 5:7, 6:2 und ließ sich dabei von zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz nicht aus dem Konzept bringen.

In der nächsten Runde trifft Lys auf die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova.

Die Hamburgerin, Nummer 61 der Welt, steht erstmals direkt im Hauptfeld des traditionsreichen Grand Slams. Im Vorjahr war Lys nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden. „Ich glaube, das sind so Turniere, wo ich versuche, den Druck und den Genuss ein wenig auszugleichen“, hatte sie im Vorfeld gesagt.

Lys vergibt zwei Matchbälle

Auf Rasen fehlt ihr bisher die Erfahrung, bei rund 30 Grad war Lys gegen die fehleranfällige Chinesin aber von Beginn an die bessere Spielerin. Vor den Augen von Frauen-Bundestrainer Torben Beltz und Davis-Cup-Kapitän Rainer Schüttler sicherte sie sich nach 49 Minuten den ersten Satz und startete auch in den zweiten Durchgang mit einem Break.

Yuan bäumte sich jedoch nochmal auf, Lys vergab beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle - und musste in den dritten Satz. Dort wirkte die Chinesin müde und konnte nicht mehr dagegenhalten, Lys nutzte schließlich nach fast zweieinhalb Stunden ihren dritten Matchball zum Sieg.

Lys, die bei den Australian Open im Januar als Lucky Loser bis ins Achtelfinale gestürmt war, ist in Wimbledon eine von vier deutschen Spielerinnen im Hauptfeld. Am Montag kämpft noch Laura Siegemund gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns um den Einzug in Runde zwei.