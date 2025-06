Nächste deutsche Tennis-Sensation!

Deutscher Tennis-Festtag in Paris. Ein junges Duo gewinnt sensationell die Doppelkonkurrenz bei den Juniorinnen, die Gegnerin bricht in Tränen aus.

Im Finale setzte sich das ungesetzte deutsche Duo in einem echten Krimi gegen das an Position drei gesetzte Geschwisterdoppel Alena Kovackova und Jana Kovackova aus Tschechien durch (4:6, 6:4, 10:8).

Emotionale Momente um deutsche Tennishoffnungen

Die Freude nach der beeindruckenden Aufholjagd des deutschen Duos war riesig. Die beiden 17-Jährigen lagen im zweiten Satz bereits mit 0:4 hinten, kämpften sich aber zurück in die Partie, gewannen sechs Spiele in Folge und schließlich auch den Match-Tiebreak.

French Open: Tränendrama bei Gegnerin

Dem pflichtete Zhenikhova bei: „Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Auch von mir ein großes Dankeschön an Jasmin. Diese Trophäe gehört auch dir. Du hast uns gerettet. Das hätten wir am Anfang der Woche echt nicht erwartet.“

Es ist bereits der zweite deutsche Coup in Paris an diesem Samstag. Zuvor hatte Niels McDonald in einem deutschen Finale in der Juniorenkonkurrenz gewonnen.