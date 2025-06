Zverev-Angstgegner in Wimbledon ausgeschieden!

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medvedev ist in Wimbledon völlig überraschend bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Und was Medvedev angeht? „Daniil ist ein großartiger Spieler. Er stand hier zweimal im Halbfinale. Ich wusste, dass es ein hartes Match werden würde. Aber manchmal ist es besser, gegen diese Art von Spielern in der ersten Runde zu spielen.“

Chance für Zverev?

Für Medvedev war es derweil eine weitere Grand-Slam-Enttäuschung. Der US-Open-Champion von 2021, der in Halle im Halbfinale Alexander Zverev (Hamburg) geschlagen hatte, war bereits in Melbourne (2. Runde) und Paris (1. Runde) früh ausgeschieden.

In Wimbledon hätte er im Viertelfinale auf Zverev treffen können, für den er bei zwölf Siegen in den vergangenen 14 Partien zu einem wahren Angstgegner geworden ist. So ist zumindest ein Topstar aus Zverevs Viertel im Turnierbaum ausgeschieden, was die Chancen des Deutschen deutlich erhöhen dürfte.