Drei Matchbälle abgewehrt: Mitfavoritin ausgeschieden

Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini (29) ist bei den French Open in Paris überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die formstarke Italienerin, die bei der Generalprobe für den Sandplatz-Höhepunkt in Rom triumphiert hatte, verlor am Sonntag gegen Elina Switolina (30) aus der Ukraine nach 2:24 Stunden 6:4, 6:7 (6:8), 1:6. Im zweiten Satz hatte Paolini drei Matchbälle vergeben.