Frühes Quali-Aus nach Tennis-Märchen

Bei den French Open stand Lois Boisson noch im Halbfinale. In Wimbledon platzt der Traum von einem erneuten Tennis-Märchen frühzeitig.

Bei den French Open stand Lois Boisson noch im Halbfinale. In Wimbledon platzt der Traum von einem erneuten Tennis-Märchen frühzeitig.

Erst im Halbfinale der French Open, 19 Tage später in der ersten Qualifikations-Runde von Wimbledon gescheitert: Der Höhenflug der Französin Loïs Boisson hat nach dem Tennismärchen von Paris jäh geendet.

Die 22-Jährige unterlag am Dienstag der Weltranglisten-197. Carson Branstine aus Kanada 2:6, 7:6 (7:1), 4:6 und verpasste damit ihren zweiten Einzug in ein Grand-Slam-Hauptfeld.

Boisson schreibt in Paris Geschichte

Boisson war in Roland Garros sensationell als erste Wildcard-Starterin der vergangenen 40 Jahre unter die letzten vier vorgedrungen und dort an der späteren Siegerin Coco Gauff gescheitert.

In der Weltrangliste hatte sie damit einen Sprung von Platz 361 auf 65 gemacht. In London musste sie dennoch wieder in der Quali ran, das ging gründlich schief.