Sie brachte "Vulgarität und Sünde" in die Tenniswelt

Gussie Moran sorgt 1949 in Wimbledon für Schlagzeilen. Ihr unartiges Auftreten mündet in einen Skandal. SPORT1 blickt zurück, wie Moran die Tenniswelt bis zum heutigen Tage prägen und verändern sollte.

Der 20. Juni 1949: Ein kurzer Minirock mit Blümchenspitze sorgt beim Traditionsturnier in Wimbledon für einen handfesten Skandal.

Das Tenniskleid von Gertrude Augusta „Gussie“ Moran war schon waghalsig kurz, aber dass Frauen in Röcken spielten, war gewissermaßen normal. Auch dass diese bereits oberhalb der Knie endeten, war keine Seltenheit mehr.

Wimbledon-Veranstalter erbost

Was jedoch für maximale Aufregung sorgte: eine zwei Finger breite Spitzenborte mit Blumenmuster am Saum des Höschens, das sie darunter trug. Dass bei bestimmten Bewegungen sogar ihre Unterwäsche zu sehen war, machte den Skandal perfekt.

Moran habe „Vulgarität und Sünde“ in das Tennis gebracht, entrüstete sich der All England Club. Der Veranstalter der Wimbledon Championship, die 1877 erstmals ausgetragen wurde, ist für seine strenge Kleiderordnung bekannt.

Seit Jahr und Tag bestehen die Organisatoren auf die „All-White“-Regel, die Tenniskleidung muss nahezu komplett weiß sein, ab dem Moment, an dem ein Spieler den Court betritt.

Das „französische Flittchen“ Suzanne Lenglen

Zu früheren Zeiten sorgten aufgerollte Blusenärmel schon für Diskussionen im All England Club.

Moran hingegen sollte der Star des Turniers sein, auch wenn sie bei weitem nie so erfolgreich abschnitt wie beispielsweise Lenglen. Zuschauer drängten sich wie Sardinen auf die Tribüne, Reporter warfen sich rücklings auf den Rasen, um die unartige Moran abzulichten.

Das gewagte Kleid trug sie zwar nur bei einem Match, die US-Amerikanerin hatte das Outfit vom Londoner Modedesigner Ted Tinling am Tag zuvor bei einer Gartenparty präsentiert.

Moran bleibt der Tenniswelt in Erinnerung

Zu diesem Zeitpunkt hätte sie aber wohl kaum erahnen können, was in den darauffolgenden Tagen passieren sollte. Ihr Foto prangte auf unzähligen Titelseiten, Moran war plötzlich DER Star. Fohlen, Flugzeuge und Soßen in Restaurants wurden nach ihr benannt. Modegeschäfte verkauften sogar Unterhosen im Gussie-Style.