Sieg über Altmaier-Bezwinger: Musetti im Halbfinale

Lorenzo Musetti hat bei den French Open in Paris als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der 23 Jahre alte Italiener setzte sich am Dienstag in Paris mit 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 gegen Frances Tiafoe aus den USA durch und zog nach Wimbledon 2024 zum zweiten Mal in die Runde der letzten vier bei einem Major-Turnier ein.

Im Halbfinale am Freitag trifft Musetti auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) oder Tommy Paul (USA), die sich am Dienstagabend in der Spätsession gegenüber stehen. Die beiden weiteren Viertelfinal-Duelle bestreiten am Donnerstag zunächst Sinner und der Kasache Alexander Bublik und dann in der Spätsession ab frühestens 20.15 Uhr die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien).