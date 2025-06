Emotionale Grand-Slam-Erlösung! "Als würdest du den Oscar für dein Lebenswerk bekommen"

Die Tennis-Routiniers Marcel Granollers und Horacio Zeballos haben bei den French Open in Paris ihren Titel-Fluch gebannt. Im Endspiel von Roland Garros setzten sich der 39 Jahre alte Spanier und der 40 Jahre alte Argentinier dramatisch 6:0, 6:7 (5:7), 7:5 gegen die Briten Joe Salisbury/Neal Skupski durch.

Erlösung bei French Open: „Am Ziel ihrer Träume angekommen“

Entsprechend emotional wurde es nach dem Matchball. In den Boxen der Spieler lagen sich die Menschen in den Armen, bei den Protagonisten auf dem Platz schossen die Tränen in die Augen.