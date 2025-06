US Open: Zverev dabei! Tennis-Reform enthüllt

SPORT1 17.06.2025 • 16:29 Uhr Das Mixed bei den US Open wird in diesem Jahr in einem veränderten Format ausgetragen - viel Geld lockt auch die Stars.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei den US Open in New York auch im Mixed antreten. Bei dem reformierten Wettbewerb locken das Preisgeld von einer Million Dollar für das Siegerpaar und der neue Modus zahlreiche Stars an.

Auch Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind dabei, Zverev tritt gemeinsam mit der Schweizerin Belinda Bencic an. Das teilten die Ausrichter am Dienstag mit.

Sowohl von den Frauen, als auch von den Männern nehmen jeweils neun der gegenwärtigen Top Zehn teil. Bencic gewann wie Zverev 2021 in Tokio die olympische Goldmedaille und kämpft sich nach einer Babypause aktuell zurück in die Weltspitze.

„Sind alle unglaublich begeistert“

„In unseren ersten Gesprächen darüber, wie wir die Mixed-Doubles-Meisterschaft der US Open neu gestalten und aufwerten könnten, wollten wir einen Weg finden, die besten Männer und Frauen der Welt gemeinsam antreten zu lassen – im Team und gegeneinander“, sagte Lew Sherr, CEO und Geschäftsführer des US-Tennisverbandes USTA. „Wenn man sieht, welche Teams sich bereits in die Teilnehmerliste eingetragen haben, sind wir alle unglaublich begeistert.“

Weniger begeistert waren bei der Bekanntgabe vor wenigen Monaten einige Doppelspezialisten, die keine Plätze mehr bekommen. „Als ehemalige US-Open-Mixed-Gewinnerin finde ich es sehr schade, was aus diesem Event werden soll. Ein ernsthafter Wettbewerb wird zu einem kurzen Showevent degradiert, dessen Zählsystem Gewinnen oder Verlieren eher zur Glückssache macht als zum Qualitätsmerkmal“, sagte Laura Siegemund dem Tennis-Magazin.

Blockbuster-Lineup bei den US Open

Bei dem neu eingeführten Mixed-Event genügt bereits der Gewinn von vier Spielen, um einen Satz für sich zu entscheiden. Ein Match-Tiebreak ersetzt den dritten Satz, auch die Vorteilregel entfällt – bei Einstand entscheidet der nächste Punkt. Das Teilnehmerfeld wird von 32 auf 16 Mixed-Doppel reduziert.

Insgesamt 16 Teams wurden bis zum 16. Juni angemeldet. Das endgültige Anmeldefenster schließt am 28. Juli. Die zu diesem Zeitpunkt besten acht Teams mit der besten kombinierten Einzelplatzierung sind dann direkt qualifiziert, weitere acht Teams werden durch Wildcards entschieden.

Neben Zverev/Bencic werden unter anderem Emma Navarro (USA) und Sinner (Italien), Jasmine Paolini (Italien) und Lorenzo Musetti (Italien), Iga Swiatek (Polen) und Caspar Ruud (Norwegen) sowie Emma Raducanu (Großbritannien) und Alcaraz (Spanien) ein Doppel bilden. Die US Open finden vom 24. August bis 7. September in New York statt. Der Mixed-Wettbewerb soll vor dem Grand Slam am 19. und 20. August über die Bühne gehen.

