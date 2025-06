Wimbledon 2025: Auftakt mit fünf deutschen Tennisprofis und Alcaraz LIVE in TV, Stream & Ticker

Gleich zu Beginn des Rasenklassikers in London sind fünf der sieben deutschen Tennisprofis im Einsatz. Hier erfahren Sie, wie Sie das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon live verfolgen können.

Insgesamt nur sieben deutsche Tennisprofis schlagen beim prestigeträchtigen Grand Slam in Wimbledon im Einzel auf dem „heiligen Rasen“ auf.

Fünf von ihnen sind gleich am ersten Tag des Turniers im All England Club an der Londoner Church Road gefordert. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER