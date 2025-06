Wimbledon 2025: Talent darf Preisgeld nicht behalten

Oliver Tarvet zieht in Wimbledon in die 2. Runde ein. Der Student darf sein Preisgeld aus einem bestimmten Grund nicht behalten.

Kuriose Geschichte in Wimbledon ! Der britische Youngster Oliver Tarvet hat mit 6:4, 6:4, 6:4 gegen Leandro Riedi gewonnen und ist damit in die 2. Runde eingezogen. Sein Preisgeld darf der Student zu größten Teilen jedoch nicht behalten.

Für den Zweitrunden-Einzug bekommen die Spieler 135.000 Dollar. Davon wird Tarvet allerdings nur kaum was sehen.

Der Grund dafür ist, dass die Nummer 733 der Welt für die University of San Diego College-Tennis spielt und die amerikanischen Regularien besagen, dass Studenten nur 10.000 Dollar pro Jahr behalten dürfen.

„Ein Traum wird wahr“

Er fügte hinzu: „Ich habe viele Emotionen in mir, ich bin einfach überglücklich. All die harte Arbeit, die ich in den letzten Jahren investiert habe, hat sich eindeutig ausgezahlt.“