Wimbledon: Zverev startet gegen Rinderknech

SID 27.06.2025 • 12:03 Uhr Auf den besten deutschen Tennisprofi warten beim Grand-Slam-Höhepunkt in London schnell große Herausforderungen.

Alexander Zverev startet am Montag in Wimbledon als Favorit gegen den Franzosen Arthur Rinderknech ins Turnier - doch schnell könnten die Aufgaben größer werden: Bereits in der dritten Runde droht Deutschlands bestem Tennisprofi ein Duell mit dem früheren Finalisten Matteo Berrettini (Italien/Nr. 32).

Auf dem weiteren Weg könnte Zverev, Nummer drei der Setzliste, auf seine Angstgegner Daniil Medwedew (Nr. 9) oder Taylor Fritz (USA/Nr. 5) treffen. Ein möglicher Halbfinalgegner ist Top-Favorit Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 2), der den Rasen-Klassiker in den beiden vergangenen Jahren gewonnen hat und mit einer Serie von 18 Siegen nach London gekommen ist.

Bislang hat Zverev (28) in Wimbledon noch nie das Achtelfinale überstanden, in der Vorbereitung aber mit dem Finale von Stuttgart (Niederlage gegen Fritz) und dem Halbfinale in Halle/Westfalen (Niederlage gegen Medwedew) Spielpraxis gesammelt. Zverev ist einer von nur drei deutschen Profis im Männerfeld - so wenige waren zuletzt 1983 am Start.

Bei den Frauen ragt Tatjana Maria (Bad Saulgau) nach ihrem sensationellen Titel beim Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club aus einem Quartett heraus. Die 37-Jährige, die 2022 das Halbfinale von Wimbledon erreicht hatte, trifft zum Auftakt auf Katie Volynets aus den USA. Schon in Runde zwei könnte die an Position drei gesetzte Jessica Pegula (USA) warten. - Die deutschen Erstrundenmatches in Wimbledon in der Übersicht:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Arthur Rinderknech

Daniel Altmaier (Kempen) - Gabriel Diallo (Kanada)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Filip Misolic (Österreich)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Volynets (USA)

Eva Lys (Hamburg) - Yuan Yue (China)

Laura Siegemund (Metzingen) - Peyton Stearns (USA)