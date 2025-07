100. Wimbledon-Sieg: Djokovic im Achtelfinale

Die magische Marke von 100 Siegen in Wimbledon hatten vor Djokovic nur zwei Profis erreicht.

Novak Djokovic hat als dritter Tennisprofi in der langen Wimbledon-Geschichte seinen 100. Sieg gefeiert. Der 38 Jahre alte Serbe bezwang seinen Landsmann Miomir Kecmanovic auf dem Centre Court mühelos mit 6:3, 6:0, 6:4 und zog zum 17. Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale des Rasen-Klassikers ein.

Vor Djokovic hatten beim ältesten Tennisturnier der Welt nur die neunmalige Titelträgerin Martina Navratilova (120) und der achtmalige Champion Roger Federer (105) die magische Marke von 100 Siegen geknackt. Djokovic hat im All England Club bisher siebenmal triumphiert und will zu seinem langjährigen Rivalen Federer aufschließen.

"100 Siege, das klingt sehr historisch für mich. Ich bin dankbar für jedes Stück Geschichte, das ich bei meinem Lieblings-Turnier schreiben kann", sagte Djokovic nach dem Match und fügte an: "Ich bin sehr dankbar, in dieser Position zu sein. Tennis hat mir unglaubliche Dinge geschenkt, ich sehe das nicht als selbstverständlich an."