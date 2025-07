99. Wimbledon-Sieg: Djokovic im Schongang in Runde drei

SID 03.07.2025 • 17:00 Uhr Der Serbe feiert seinen 99. Sieg in Wimbledon und kann dabei Kräfte sparen.

Auf seiner Jagd nach dem 25. Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic in Wimbledon seine zweite Aufgabe souverän gemeistert. Der 38-Jährige setzte sich am Donnerstag auf dem Centre Court gegen den britischen Außenseiter Daniel Evans in weniger als zwei Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:2, 6:0 durch und konnte auf dem Weg in die dritte Runde Kräfte sparen. Er trifft nun auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

"Es gibt Tage, wo alles für dich läuft", sagte der Serbe Djokovic nach seinem 99. Sieg in Wimbledon: "Der Sport gibt mir immer noch so viel. Wimbledon bleibt in meinem Herzen das wichtigste Turnier."

Djokovic spielt in London um seinen 25. Major-Titel - er liegt gleichauf mit der Australierin Margaret Court (24). Zudem könnte er in Wimbledon mit einem weiteren Erfolg zu Rekordchampion Roger Federer aufschließen, der den Rasenklassiker an der Church Road achtmal gewonnen hat.