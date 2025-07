Struff-Patzer macht selbst Alcaraz fassungslos

Gegen den spanischen Weltranglistenzweiten, der seinen 21. Sieg in Folge feierte, hielt Struff phasenweise stark dagegen, in den entscheidenden Momenten fehlte ihm aber die Kaltschnäuzigkeit.

Bitterer Fehler im entscheidenden Moment

Im fünften Aufeinandertreffen mit Struff ging Alcaraz zum vierten Mal als Sieger vom Platz. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit nutzte der French-Open-Champion, der in Wimbledon zum dritten Mal in Folge gewinnen will, seinen ersten Matchball.

Struff plötzlich wie verwandelt

Struff war zuletzt auf der Suche nach seiner Form. Mit seinem Zweitrundensieg gegen den gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime hatte er am Donnerstag aufhorchen lassen. Gegen Alcaraz ließ er auf dem heiligen Rasen im All England Club vor den Augen von Boxstar Anthony Joshua beim Stand von 1:1 im ersten Satz zwei Breakbälle ungenutzt und verlor dann völlig den Faden. Nach 27 Minuten war Satz eins verloren.

Dennoch kann Struff ein positives Gefühl mit aus London nehmen. Vor Wimbledon hatte er in diesem Jahr nur fünf Matches gewonnen. Sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open war Struff jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert. Im vergangenen Jahr war er in London ebenfalls in der dritten Runde ausgeschieden.