Wimbledon: Becker adelt Siegemunds "verlorene Kunst"

Der bemerkenswerte Erfolgslauf von Laura Siegemund in Wimbledon ist aus Sicht von Boris Becker in gewisser Weise logisch. „Sie kann Rasentennis“, sagte der 57-Jährige vor Siegemunds Viertelfinale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) im Podcast mit Andrea Petkovic.