Bruder spielt Zverev-Aussagen herunter: „Gehört zum Leben dazu“

SID 02.07.2025 • 14:35 Uhr Alexander Zverev werde ein paar Tage pausieren, aber in der kommenden Woche schon wieder trainieren.

Mischa Zverev hat die aufsehenerregenden Aussagen seines Bruders Alexander über dessen mentale Probleme auch am Tag nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon heruntergespielt. „Es tut halt immer weh, aber auch das gehört zum Sport und zum Leben dazu. Da muss man durch“, sagte der 37 Jahre alte Ex-Profi am Mittwoch am Mikrofon von Prime Video.

Alexander Zverev, Weltranglistendritter und gleich zum Auftakt in fünf Sätzen am französischen Underdog Arthur Rinderknech gescheitert, hatte nach dem Match unter anderem berichtet, er fühle sich „im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben“. Es sei derzeit zudem „schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden“, führte der 28-Jährige aus. Zverev will nun eine vierwöchige Turnierpause einlegen. Bereits in der kommenden Woche werde er aber wieder trainieren, berichtete sein Bruder Misch und erklärte weiter: „Es war eine Reaktion nach dem Match. Nach einer emotionalen Niederlage spürst du Sachen, sagst du Sachen. Wir werden in ein paar Tagen mehr wissen.“

Generell sei es im Tennis so, dass Sieg oder Niederlage für Extreme bei der Stimmung sorgten, so der frühere Top-30-Spieler: „Wenn du gewinnst, hast du angeblich alles richtig gemacht. Und wenn du verlierst, dann denkst du, dass du alles falsch gemacht hast. Das ist halt immer sehr gefährlich.“ Dass Menschen sich nun Sorgen um seinen Bruder machten, sei „sehr nett, sehr schön, aber das hilft in der Situation nicht“.