Ein deutscher Tennis-Urknall

Heute vor 40 Jahren sorgte Boris Becker mit 17 Jahren in Wimbledon für einen deutschen Tennis-Urknall. Nie zuvor hatte ein Deutscher das berühmteste Tennisturnier der Welt gewonnen, nie zuvor war ein Sieger so jung.

Heute vor 40 Jahren sorgte Boris Becker mit 17 Jahren in Wimbledon für einen deutschen Tennis-Urknall. Nie zuvor hatte ein Deutscher das berühmteste Tennisturnier der Welt gewonnen, nie zuvor war ein Sieger so jung.

Es ist der 7. Juli 1985, 17.26 Uhr Ortszeit in London. Endspiel auf dem legendären Centre Court in Wimbledon. Drei Stunden und 17 Minuten sind gespielt, als der erst 17-jährige Boris Becker wieder die Chance zum Sieg hat. Zwei Matchbälle hat er zuvor schon gegen Kevin Curren aus Südafrika vergeben, nun folgt Nummer drei.

Game, Set, Match Becker. 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Ein Rotschopf aus Leimen im Rhein-Neckar-Kreis ist der jüngste Sieger in der Geschichte von Wimbledon und der neue Held einer Nation. Boris Becker reißt die Arme hoch und dreht sich zur Loge, in der sein Vater Karl-Heinz den Auslöser seiner Pocket-Kamera drückt. „Es wird das Leben dieses 17-Jährigen mit Sicherheit ändern“, sagte Deike voraus - er sollte Recht behalten.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Das ganze Land hat mich umarmt“

Der Sieg prägte Beckers gesamtes weiteres Leben. Seit jenem 7. Juli 1985 ist bei ihm viel passiert: Fünf weitere Grand-Slam-Titel, der Olympiasieg mit Freundfeind Michael Stich , zwölf Wochen als Nummer eins der Weltrangliste, vier Auszeichnungen als Deutschlands Sportler des Jahres, eine zweite Tennis-Karriere als Trainer von Novak Djokovic und die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports sind wenige Teile davon.

Neben den positiven Auswirkungen gab es allerdings auch negative. Becker stand ständig unter Beobachtung. Auf und neben dem Platz. Privat wie als Sportler gehörten ihm die Schlagzeilen. „Das ganze Land hat mich umarmt. Das war sicherlich nett gemeint, aber man hat mich fast erdrückt und mir die Luft zum Atmen genommen“, sagte die Tennis-Ikone zuletzt in einem Interview mit dem Stern . „Ich war immer ein freiheitsliebender Mensch, und plötzlich war diese Freiheit weg.“

Jeder wollte wie Boris Becker sein. In Deutschland entstand ein regelrechter Tennis-Boom. Dem Ansturm auf die Tennisplätze folgte konsequent die Expansion der Vereine. In nahezu jedem kleinen Ort schossen neue Klubs aus dem Boden. Alles dank Becker, der quasi über Nacht zum absoluten Weltstar wurde – vom Nobody zum Wimbledon-Champion.