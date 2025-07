In Wimbledon: Tennis-Star beendet Karriere

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt ein langjähriger Tennis-Star sein Karriereende bekannt.

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt ein langjähriger Tennis-Star sein Karriereende bekannt.

Ende einer Tennis-Karriere. Fabio Fognini hat beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon seinen Rücktritt verkündet. Der Italiener hatte bereits vor dem diesjährigen Masters-Turnier in Rom im Mai angekündigt, sich in den nächsten zwölf Monaten zurückziehen zu wollen.