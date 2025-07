"Kann jeden schlagen": Nummer 733 der Welt fordert Alcaraz

Oliver Tarvet hat noch kein Spiel auf der ATP-Tour absolviert - will gegen Carlos Alcaraz aber überraschen.

An Selbstbewusstsein mangelt es Oliver Tarvet nicht. Angst vor Carlos Alcaraz? Nicht mit der Nummer 733 der Tennis-Welt. "Ich bin hierhergekommen, ohne mir große Erwartungen zu setzen. Ich bin zuversichtlich, dass ich jeden schlagen kann. Alcaraz ist da keine Ausnahme", sagte der Brite nach seinem überraschenden 6:4, 6:4, 6:4-Erstrundensieg gegen den Schweizer Leandro Riedi beim Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Als Belohnung wartet nun ein Highlight-Match gegen Titelverteidiger und Topstar Alcaraz auf Qualifikant Tarvet, der alleine in dieser Woche schon 99.000 Pfund Preisgeld verdient hat - davon aber wohl nur einen Bruchteil behalten darf. Denn als US-College-Spieler, der nebenbei noch nie ein Spiel auf der ATP-Tour absolviert hat, darf der Student der University of San Diego laut Regeln der National Collegiate Athletic Association (NCAA) pro Jahr nur 10.000 US-Dollar, also umgerechnet rund 7.300 Pfund, verdienen.