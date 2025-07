Kurioser Wimbledon-Moment: Wer sitzt denn da hinter Thomas Tuchel?

Carlos Alcaraz wird in Wimbledon in Runde zwei seiner Favoritenrolle gerecht. Das verfolgt auch die Prominenz auf der Tribüne. Hinter dem früheren Bayern-Coach Thomas Tuchel sitzt der amtierende WWE-Champion.

Der Turniersieger von 2023 und 2024 setzte sich am Mittwoch mit 6:1, 6:4, 6:4 gegen Lokalmatador Oliver Tarvet durch. Unter den Zuschauern in der Royal Box: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel und der amtierende WWE-Champion John Cena, inzwischen auch als Hollywood-Schauspieler bekannt.

Cena und seine Ehefrau Shay Shariatzadeh saßen links hinter dem früheren BVB- und Bayern-Coach Tuchel. Der Rekordtitelträger von WWE promotet in London seinen am Mittwoch veröffentlichten, neuen Film „Heads of State“ - und trat dazu auch beim Wimbledon-TV-Team von Anbieter Amazon Prime Video mit Andrea Petkovic zum Interview an.