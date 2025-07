Schläfchen hinter der Königin: Hugh Grant sorgt für Lacher

Fünf Punkte sind im Tiebreak gespielt, der erste Satz im Viertelfinalduell zwischen Novak Djokovic und Flavio Cobolli steht auf Messers Schneide, doch für Schauspieler Hugh Grant ist das offenbar nicht spannend genug. Der britische Filmstar hat am Mittwoch in Wimbledon für Belustigung gesorgt, weil er, wie auf Fernsehbildern zu erahnen war, wohl ein kurzes Nickerchen abhielt. Und das mitten in der Royal Box.