Sinner mühelos - aber nächste Überraschung in Wimbledon

Jannik Sinner nimmt problemlos seine Auftakthürde in Wimbledon. Ein namhafter Landsmann des Weltranglistenersten scheidet aus.

Tennisstar Jannik Sinner hat in Wimbledon einen souveränen Auftakt hingelegt. Der Weltranglistenerste aus Italien besiegte seinen Landsmann Luca Nardi am Dienstag 6:4, 6:3, 6:0 und konnte zum Start des Rasen-Klassikers in London anders als sein großer Rivale Carlos Alcaraz Kräfte sparen.