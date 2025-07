Umgeknickt: Seidel muss bei Wimbledon-Debüt aufgeben

Ella Seidel ist bei ihrem Wimbledon-Debüt in der ersten Runde auf bittere Art und Weise ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin musste am Dienstag gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro beim Stand von 3:6, 2:3 verletzungsbedingt aufgeben.

Seidel hatte sich mit drei Siegen in der Qualifikation erstmals ins Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in London gespielt. Zuvor war ihr das bei einem Major nur bei den Australian Open 2024 gelungen, wo sie ebenfalls in der ersten Runde gescheitert war. Nach dem frühen Aus in Melbourne waren fünf erfolglose Anläufe in der Qualifikation bei Grand-Slam-Turnieren gefolgt.