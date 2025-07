US-Open-Mixedturnier mit Venus Williams

SID 21.07.2025 • 21:43 Uhr Durch ihre Meldung für das vorgeschaltete Turnier im Gemischten Doppel scheint auch ein Einzelstart in New York wahrscheinlicher.

Die Anzeichen für eine Rückkehr der ehemaligen Tennis-Weltranglistenersten Venus Williams zu den US Open verdichten sich. Einen Tag vor dem ersten Match der 45-Jährigen auf der WTA-Tour nach 16 Monaten beim Turnier in Washington gaben die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres in New York die Teilnahme der älteren Schwester von US-Ikone Serena Williams am vorgeschalteten Mixed-Wettbewerb bekannt.

Williams schlägt den Angaben der Organisatoren am 19. und 20. August im Rahmen der US-Open-Fanwoche mit ihrem US-Landsmann Reilly Opelka auf. Im Erfolgsfall winkt dem Duo eine Siegprämie von einer Million Dollar. Zu einem möglichen Einzelstart der Kalifornierin äußerten sich die Veranstalter nicht.

Im Gemischten Doppel gewann Williams jeweils einen Titel bei den Australian Open und bei den French Open. In New York war 1998 der Einzug ins Viertelfinale ihr bestes Mixed-Ergebnis.

In Washington kehrt Williams nach der Genesung von einer Gebärmutter-Operation im vergangenen Jahr auf die Tour zurück. Ihr bisher letztes Profimatch bestritt die fünfmalige Wimbledonsiegerin im März 2024 beim WTA-Turnier in Miami.

Vor ihrem Erstrundenmatch im US-Duell mit Peyton Stearns hatte Williams am vergangenen Wochenende selbst Spekulationen über eine Rückkehr an die Stätte ihrer US-Open-Triumphe im Einzel von 2000 und 2001 geschürt. „Im Moment bin ich bei diesem Turnier. Aber wer weiß: Vielleicht kommt ja noch etwas anderes, doch ich lasse mir nicht in die Karten schauen“, sagte die Olympiasiegerin von 2000: „Ich glaube, dass ich weiß, was ich tun möchte, aber ich möchte nicht unbedingt darüber sprechen.“