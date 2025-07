Vor Wimbledon-Viertelfinale: Siegemund zieht im Doppel zurück

Die 37-Jährige kann am Dienstag ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale im Einzel einziehen. Auf eine weitere Titelchance verzichtet sie deshalb.

Laura Siegemund setzt in Wimbledon nach ihrem überraschenden Erfolgslauf bis ins Viertelfinale alles auf eine Karte.

Die Schwäbin zog am Montag überraschend aus dem Doppel-Wettbewerb zurück, in dem sie an der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Achtelfinale gegen Elise Mertens (Belgien) und Veronika Kudermetowa (Russland) hätte antreten sollen. Das teilten die Organisatoren mit.