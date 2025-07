Nächste bittere Pointe im Wimbledon-Drama?

Jannik Sinner stand mit dem Rücken zur Wand. 0:2 lag der Weltranglistenerste nach Sätzen bereits in seinem Achtelfinale in Wimbledon gegen Grigor Dimitrov zurück, profitierte dann jedoch vom Verletzungsdrama seines Kontrahenten .

Wimbledon-Drama: Jetzt auch noch Sinner verletzt?

„Es war ein ziemlich unglücklicher Sturz“, sagte Sinner in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel. „Ich habe mir die Videos angeschaut, und es schien nicht so schlimm zu sein, aber ich habe es trotzdem gespürt, vor allem beim Aufschlag und bei der Vorhand. Ich konnte es spüren. Also schauen wir mal. Morgen werden wir prüfen, wie es ist, und dann werden wir sehen.“ (Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER)