Djokovic-Entscheidung gibt Rätsel auf!

Novak Djokovic sagt ein Training vor dem Gigantenduell mit Jannik Sinner ab. Was steckt dahinter?

Ist das Wimbledon-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner in Gefahr?

Djokovic sagte am Donnerstag eine Trainingseinheit vor dem Gigantenduell ab, offenbar aus Angst vor einer möglichen Verletzung. Die englische Zeitung Metro schrieb von einer „ominösen Entscheidung“ des Serben. „Alarm bei Djokovic“, titelte die Gazzetta dello Sport .

Wie schlimm ist Djokovic verletzt?

Der 38-Jährige war bei seinem Viertelfinal-Erfolg gegen den Italiener Flavio Cobolli bei einem Matchball ausgerutscht und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Leiste.

Wimbledon-Halbfinale in Gefahr?

Steckt also wirklich mehr hinter der Absage des Trainings? „Das vergrößert die Ungewissheit über den physischen Zustand der Tennislegende vor seinem Blockbuster-Halbfinale gegen die Nummer 1 der Welt“, schrieb das Fachportal Tennis365 .

Allerdings gehe man davon aus, dass es sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme handele. Es sei zudem in den vergangenen Jahren nicht ungewöhnlich gewesen, „dass Djokovic sich an den Tagen vor den Spielen ausruhte, anstatt zu trainieren“.

Die Gazzetta dello Sport stellt sogar in den Raum, dass Djokovic eine heimliche Einheit „abseits der neugierigen Blicke“ absolviert habe. An eine tatsächliche Absage glaubt in Fachkreisen niemand.