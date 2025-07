Wimbledon 2025: Tränen-Drama um deutsche Tennis-Hoffnung

Ella Seidel schaffte in Wimbledon erstmals den Sprung ins Hauptfeld. Doch ihr Erstrundenmatch nimmt ein vorzeitiges Ende.

Bitteres Aus für die deutsche Nachwuchshoffnung Ella Seidel: Die 20-Jährige musste ihr Erstrundenmatch in Wimbledon gegen Jéssica Bouzas Maneiro aus Spanien verletzungsbedingt aufgeben. Wimbledon 2025 täglich im LIVETICKER

Im zweiten Satz vertrat sich Seidel beim Stand von 3:6 und 2:3 weit hinter der Grundlinie und blieb einige Zeit auf dem Boden liegen. In ihren Augen schimmerten Tränen.

Bitteres Wimbledon-Aus! Seidel nennt erste Diagnose

Von ihrem Debüt im All England Club will sie trotzdem Positives mitnehmen: „Es ist einfach unglaublich hier auf der Anlage. Ich hatte natürlich nicht gehofft, dass mein erstes Hauptfeld-Match hier so zu Ende geht. Es war eine super Erfahrung.“