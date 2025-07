Seltene Wimbledon-Szene auf dem Centre Court!

So etwas haben die Fans auf dem Center Court von Wimbledon sicherlich auch noch nicht allzu häufig zu sehen bekommen: Mirra Andreeva hatte soeben das Match gegen die an Nummer 10 gesetzte Emma Navarro für sich entschieden - bemerkte es aber nicht!

„Ich habe mir immer wieder gesagt, dass ich Breakball gegen mich habe, um ruhig zu bleiben. Ich wollte mich nicht unter Druck setzen und habe mir eingeredet, ich sei in Rückstand“, erklärte Andreeva nach der Partie: „Ich war so fokussiert, dass ich am Ende komplett vergessen habe, wie es steht. Aber das hat geholfen - sonst wäre ich beim Matchball dreimal so nervös gewesen.“