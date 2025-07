Wimbledon: Überraschendes Aus für Krawietz/Pütz im Achtelfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz scheitern in Wimbledon überraschend im Achtelfinale. Das Duo galt als Mitfavoriten, auf ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel müssen sie weiter warten.

Das an Position drei gesetzte Duo aus Coburg und Frankfurt, das in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker das Turnier in Halle/Westfalen gewonnen hatte, unterlag dem Australier Rinky Hijikata und dem Niederländer David Pel mit 2:6, 4:6.